|
15.06.2026 06:31:29
Good Com Asset: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Good Com Asset hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 61,66 JPY gegenüber 39,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,70 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!