Good Com Asset: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Good Com Asset hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 61,66 JPY gegenüber 39,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at