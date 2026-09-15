Good Com Asset: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Good Com Asset hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -18,420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,60 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at