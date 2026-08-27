Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
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27.08.2026 21:55:00
Good Good Golf ad fallout deepens as Callaway ends partnership, retailers pull gear and Golf Channel delays show
A controversial ad from Callaway Golf that was made by Good Good Golf has caused a firestorm online for showing a male player shoving a female golfer to the ground after she attempts to use his driver.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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