GOOD LIFE COMPANY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GOOD LIFE COMPANY hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,97 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,30 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at