GOOD LIFE COMPANY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GOOD LIFE COMPANY hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat GOOD LIFE COMPANY mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 117,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at