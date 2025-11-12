GOOD LIFE COMPANY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GOOD LIFE COMPANY hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,14 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GOOD LIFE COMPANY 5,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at