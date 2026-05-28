Good Luck Steel Tubes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Good Luck Steel Tubes hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 18,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Good Luck Steel Tubes 13,21 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,88 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 56,07 INR. Im Vorjahr hatte Good Luck Steel Tubes 50,66 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 41,00 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 38,97 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at