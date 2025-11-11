Good Luck Steel Tubes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Good Luck Steel Tubes äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,43 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,91 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,76 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at