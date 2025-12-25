|
Good Times Restaurants stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Good Times Restaurants gab am 23.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,03 Prozent zurück. Hier wurden 34,0 Millionen USD gegenüber 35,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Good Times Restaurants hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 141,63 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 142,31 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
