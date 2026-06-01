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01.06.2026 06:31:29
Good Value Irrigation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Good Value Irrigation präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Good Value Irrigation ein EPS von -0,580 INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,100 INR. Im Vorjahr waren 0,570 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,64 Millionen INR – eine Minderung um 91,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 198,28 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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