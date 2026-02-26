Good Works Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Good Works Acquisition hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Good Works Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 0,050 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 59,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,150 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Good Works Acquisition -0,140 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Good Works Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 223,94 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 151,27 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at