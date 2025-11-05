Good Works Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Good Works Acquisition hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Good Works Acquisition -0,260 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Good Works Acquisition im vergangenen Quartal 71,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 197,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Good Works Acquisition 24,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at