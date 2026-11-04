Good Works Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Good Works Acquisition gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 62,77 Prozent auf 26,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Good Works Acquisition 71,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at