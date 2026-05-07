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07.05.2026 06:31:29
Good Works Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Good Works Acquisition hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Good Works Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 34,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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