Good2Go A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Good2Go A hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 12,5 Millionen CAD, gegenüber 14,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at