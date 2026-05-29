Good2Go A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Good2Go A hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 13,4 Millionen CAD, gegenüber 14,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at