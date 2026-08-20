Good2Go A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Good2Go A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at