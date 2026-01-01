Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.01.2026 16:59:21

Goodbye climate protection? How the EU is weakening its Green Deal

European industrial and agricultural concerns are facing diluted environmental regulations, while the bloc as a whole has reduced its climate targets. What's at stake and how do far-right parties feature in the mix?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Green Ltd.mehr Nachrichten