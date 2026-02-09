Goodbye Kansas Group Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Goodbye Kansas Group Registered lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodbye Kansas Group Registered ein EPS von 0,350 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,1 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 39,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,940 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodbye Kansas Group Registered -2,390 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 174,96 Millionen SEK gegenüber 172,56 Millionen SEK im Vorjahr ausgewiesen.

