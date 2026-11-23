|
23.11.2026 06:31:29
Goodbye Kansas Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Goodbye Kansas Group Registered hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,250 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goodbye Kansas Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 43,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!