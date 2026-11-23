Goodbye Kansas Group Registered hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,250 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goodbye Kansas Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 43,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at