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25.05.2026 06:31:29
Goodbye Kansas Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Goodbye Kansas Group Registered präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 SEK gegenüber -0,160 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56,9 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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