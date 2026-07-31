Goodbye Kansas Group Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Goodbye Kansas Group Registered hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,03 Prozent auf 65,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at