Goodbye Kansas Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Goodbye Kansas Group Registered präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodbye Kansas Group Registered -0,340 SEK je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43,3 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at