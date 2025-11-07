|
07.11.2025 06:31:29
Goodbye Kansas Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Goodbye Kansas Group Registered präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodbye Kansas Group Registered -0,340 SEK je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43,3 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.