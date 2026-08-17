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17.08.2026 06:31:29
gooddays stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
gooddays hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,31 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,99 Prozent auf 2,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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