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10.04.2026 06:31:29
Goodfellow mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Goodfellow hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Goodfellow hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 CAD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,20 Prozent auf 108,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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