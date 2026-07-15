Goodfellow öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Goodfellow hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Goodfellow mit einem Umsatz von insgesamt 142,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at