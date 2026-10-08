Goodfellow stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Goodfellow hat am 06.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,27 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 141,9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at