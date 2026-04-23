Goodfood Market mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Goodfood Market gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Goodfood Market vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Goodfood Market mit einem Umsatz von insgesamt 22,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 26,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at