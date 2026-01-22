|
22.01.2026 06:31:28
Goodfood Market verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Goodfood Market äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,54 Prozent auf 27,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Goodfood Market 34,7 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.