Goodfood Market verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Goodfood Market äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,54 Prozent auf 27,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Goodfood Market 34,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at