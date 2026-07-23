Goodfood Market verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Goodfood Market hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 21,5 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 30,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at