Goodheart-Willcox: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Goodheart-Willcox hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,45 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at