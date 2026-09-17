Goodheart-Willcox: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Goodheart-Willcox hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,44 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 18,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at