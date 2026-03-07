Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
|
07.03.2026 03:21:38
Goodnow Investment Group Boosts Stake in Instacart as Brands Compete for Digital Shelf Space
According to a recent SEC filing, GOODNOW Investment Group, LLC added 131,723 shares of Maplebear (NASDAQ:CART) during the fourth quarter of 2025. The value of the position at quarter-end increased by $16.17 million, which includes both the new shares acquired and changes in the underlying stock price.The fund raised its investment in CART, which now represents 5.78% of 13F AUMTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
