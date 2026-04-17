Goodpatch: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Goodpatch ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Goodpatch die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 17,78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodpatch noch ein Gewinn pro Aktie von 16,28 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,37 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at