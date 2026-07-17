Goodpatch gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Goodpatch hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 7,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodpatch 15,19 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,10 Prozent auf 1,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at