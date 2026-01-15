|
Goodpatch: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Goodpatch hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 6,98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodpatch 9,91 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
