16.10.2026 06:31:29

Goodpatch: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Goodpatch präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 JPY, nach 4,90 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Goodpatch einen Umsatz von 1,25 Milliarden JPY eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,50 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Goodpatch hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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