Goodricke Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Goodricke Group präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Goodricke Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 13,52 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,930 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,04 Milliarden INR.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,83 INR beziffert. Im Vorjahr waren 9,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,01 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 13,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at