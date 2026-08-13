Goodricke Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Goodricke Group gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 18,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodricke Group 1,48 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Milliarden INR – ein Plus von 21,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Goodricke Group 1,75 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at