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16.11.2026 06:31:29
Goodricke Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Goodricke Group hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,55 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,17 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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