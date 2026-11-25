GoodRx a Aktie
WKN DE: A2QBX9 / ISIN: US38246G1085
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25.11.2026 17:01:53
GoodRx: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 24, 2026, GoodRx (NASDAQ:GDRX) raised its full-year 2026 revenue guidance to a range of $844 million to $850 million. The company is shifting resources away from transaction fees toward recurring subscriptions and manufacturer pricing partnerships. Three takeaways from management's call clarify how this strategic evolution impacts future growth.
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) weight loss medications powered growth in the company's manufacturer pricing segment, Pharma Direct, but price cuts among drugmakers are eroding per-transaction fees. Management expects these lower unit fees to trigger a total revenue regression in Pharma Direct during 2027.
Revenue from the traditional prescription transaction platform, Rx Marketplace, fell 20% year over year as management shifted marketing dollars into membership products. Building predictable subscription revenue creates higher lifetime customer value than relying on individual discount fills.
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