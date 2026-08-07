GoodRx A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GoodRx A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat GoodRx A mit einem Umsatz von insgesamt 200,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at