GoodRx A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 196,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at