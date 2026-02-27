GoodRx A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GoodRx A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,91 Prozent zurück. Hier wurden 194,8 Millionen USD gegenüber 198,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahr hatte GoodRx A 0,040 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GoodRx A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 796,85 Millionen USD im Vergleich zu 792,32 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at