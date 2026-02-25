GoodRx a Aktie

GoodRx a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBX9 / ISIN: US38246G1085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 23:32:05

GoodRx Holdings, Inc. Q4 Sales Decline

(RTTNews) - GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) announced earnings for fourth quarter of $5.4 million

The company's earnings came in at $5.4 million, or $0.02 per share. This compares with $6.7 million, or $0.02 per share, last year.

Excluding items, GoodRx Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $30.0 million or $0.09 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.9% to $194.8 million from $198.6 million last year.

GoodRx Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.4 Mln. vs. $6.7 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.02 last year. -Revenue: $194.8 Mln vs. $198.6 Mln last year.

For the full year 2026, the company expects revenues of $750 million to $780 million.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- 2,45 3,38% GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:12 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen