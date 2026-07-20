Goodtech ASA (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Goodtech ASA (A) hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,050 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goodtech ASA (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 171,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 163,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at