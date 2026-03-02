Goodwill E-Health Info A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Goodwill E-Health Info A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Goodwill E-Health Info A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,58 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,560 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,03 Prozent auf 77,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 116,2 Millionen CNY gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,840 CNY gegenüber -1,860 CNY im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 407,67 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 30,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Goodwill E-Health Info A 587,72 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,070 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 529,00 Millionen CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at