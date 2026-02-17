Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
17.02.2026 22:49:04
Goodyear Delivers $105 Million Q4 Profit as Investor Boosts Stake to $15 Million
On February 13, 2026, LM Asset Management, Inc. disclosed a buy of The Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ:GT) shares in its SEC filing, with an estimated trade value of $9.22 million based on quarterly average pricing.According to a February 13, 2026, SEC filing, LM Asset Management, Inc. increased its position in The Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ:GT) by 1,170,000 shares. The estimated value of this trade, based on the average closing price during the fourth quarter of 2025, was $9.22 million. The fund’s Goodyear stake finished the quarter at 1,680,000 shares, with the value rising by $10.90 million from the prior period.The Goodyear Tire & Rubber Company is a leading global tire manufacturer with significant scale, operating retail outlets and serving customers worldwide. The company leverages a diversified portfolio of brands and a vertically integrated model to capture value across the tire supply chain. Goodyear's established presence and broad distribution network provide a competitive edge in the automotive parts industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.