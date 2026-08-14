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14.08.2026 06:31:29
Goodyear India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Goodyear India hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 2,82 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Goodyear India noch ein Gewinn pro Aktie von 6,12 INR in den Büchern gestanden.
Goodyear India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,74 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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