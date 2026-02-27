Goodyear (Thailand) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Goodyear (Thailand) ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Goodyear (Thailand) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,63 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goodyear (Thailand) 0,170 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,52 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,66 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 33,74 THB, nach 20,90 THB im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Milliarden THB – eine Minderung um 1,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,73 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at